Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме выразили соболезнования погибшим в США из-за снегопада - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ssha-2070773413.html
В Госдуме выразили соболезнования погибшим в США из-за снегопада
В Госдуме выразили соболезнования погибшим в США из-за снегопада - РИА Новости, 28.01.2026
В Госдуме выразили соболезнования погибшим в США из-за снегопада
Депутаты Госдумы соболезнуют коллегам из Конгресса США, а также близким и родственникам погибших в Нью-Йорке из-за последствий снегопада, заявил председатель ГД РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:36:00+03:00
2026-01-28T14:36:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
россия
вячеслав володин
госдума рф
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151149/52/1511495223_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_a30092628b072c10038aaf4ac053902e.jpg
https://ria.ru/20260127/vashington-2070449994.html
сша
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151149/52/1511495223_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_ac2943c5f2ce59af6e797767fd91f298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), россия, вячеслав володин, госдума рф, nbc
В мире, США, Нью-Йорк (город), Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, NBC
В Госдуме выразили соболезнования погибшим в США из-за снегопада

Володин выразил соболезнования погибшим в США из-за снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы соболезнуют коллегам из Конгресса США, а также близким и родственникам погибших в Нью-Йорке из-за последствий снегопада, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 51, сообщал в среду телеканал NBC.
"Пятьдесят один человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замёрзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из конгресса Соединённых Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его канале на платформе Max.
Он отметил, что европейские государства и США, когда объявляют санкции Российской Федерации, вводя всевозможные ограничения на поставки нефти и газа, должны понимать: в России нефть и газ добываются не под пальмами, а при температурах зимой минус 50, а летом - плюс 50 градусов.
"В этих непростых условиях мы делаем всё для того, чтобы и нефть, и газ поставлялись в другие страны. Для того, чтобы там люди не мёрзли", - добавил он.
Вид на Капитолий после снегопада в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мэр Вашингтона объявила о продлении режима ЧС из-за снежной бури
27 января, 02:43
 
В миреСШАНью-Йорк (город)РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала