В Госдуме выразили соболезнования погибшим в США из-за снегопада

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы соболезнуют коллегам из Конгресса США, а также близким и родственникам погибших в Нью-Йорке из-за последствий снегопада, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Пятьдесят один человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замёрзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из конгресса Соединённых Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его канале на платформе Max.
Он отметил, что европейские государства и США, когда объявляют санкции Российской Федерации, вводя всевозможные ограничения на поставки нефти и газа, должны понимать: в России нефть и газ добываются не под пальмами, а при температурах зимой минус 50, а летом - плюс 50 градусов.
"В этих непростых условиях мы делаем всё для того, чтобы и нефть, и газ поставлялись в другие страны. Для того, чтобы там люди не мёрзли", - добавил он.
