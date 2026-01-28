Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 51 - РИА Новости, 28.01.2026
08:30 28.01.2026
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 51
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 51, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 28.01.2026
2026
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 51, сообщает телеканал NBC.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о 42 погибших из-за непогоды в США.
"Миллионы жителей от Великих озер до побережья Мексиканского залива были уведомлены об экстремально низких температурах, в то время как населенные пункты в восточной трети США восстанавливаются после мощной зимней бури, унесшей жизни по меньшей мере 51 человека", - говорится в материале.
Данные сайта Poweroutage гласят, что число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, на данный момент составляет около 400 тысяч - большинство из них находится на американском Юге.
По данным телеканала ABC, снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек. Как уточнил канал, тысячи авиарейсов отменили по всей территории Штатов, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
