Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна
2026-01-28T07:32:00+03:00
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Ранее американский президент Дональд Трамп
признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
"Хотя значительная часть снижения экономики потом отыгрывается, невосполнимые потери реального ВВП составляют около 1,7-1,9 миллиарда долларов в неделю", - отметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что вероятность нового шатдауна повышенная. Если он окажется затяжным - от шести до восьми недель, то американская экономика за это время потеряет примерно 11-14 миллиардов долларов.
"Американский бюджет можно назвать хронически неопределённым в процедурах финансирования. Временные резолюции принимались почти каждый год, всего 207 временных резолюций за 1977-2025 годы, средняя длительность жизни на временной резолюции составляет около 118 дней", - подчеркнул аналитик.
Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США
, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов.