Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.

"Хотя значительная часть снижения экономики потом отыгрывается, невосполнимые потери реального ВВП составляют около 1,7-1,9 миллиарда долларов в неделю", - отметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что вероятность нового шатдауна повышенная. Если он окажется затяжным - от шести до восьми недель, то американская экономика за это время потеряет примерно 11-14 миллиардов долларов.

"Американский бюджет можно назвать хронически неопределённым в процедурах финансирования. Временные резолюции принимались почти каждый год, всего 207 временных резолюций за 1977-2025 годы, средняя длительность жизни на временной резолюции составляет около 118 дней", - подчеркнул аналитик.