Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна - РИА Новости, 28.01.2026
07:32 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ssha-2070688759.html
Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна
Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна - РИА Новости, 28.01.2026
Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна
ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T07:32:00+03:00
2026-01-28T07:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Названа сумма, которую США теряют во время шатдауна

РИА Новости: США теряют во время шатдауна до 2 млрд долларов в неделю

Вашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вашингтон. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ВВП США во время шатдауна снижается, потери достигают 2 миллиардов долларов в неделю, рассказал РИА Новости бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
"Хотя значительная часть снижения экономики потом отыгрывается, невосполнимые потери реального ВВП составляют около 1,7-1,9 миллиарда долларов в неделю", - отметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что вероятность нового шатдауна повышенная. Если он окажется затяжным - от шести до восьми недель, то американская экономика за это время потеряет примерно 11-14 миллиардов долларов.
"Американский бюджет можно назвать хронически неопределённым в процедурах финансирования. Временные резолюции принимались почти каждый год, всего 207 временных резолюций за 1977-2025 годы, средняя длительность жизни на временной резолюции составляет около 118 дней", - подчеркнул аналитик.
Чтобы избежать частичного шатдауна правительства США, у сената есть время до пятницы. Для принятия законопроекта требуется 60 голосов.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
