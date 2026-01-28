Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал, от каких соглашений США будут отказываться - РИА Новости, 28.01.2026
04:42 28.01.2026
Рубио рассказал, от каких соглашений США будут отказываться
Рубио рассказал, от каких соглашений США будут отказываться
США больше не будут участвовать в международных соглашениях и инициативах, которые подрывают национальные интересы страны, заявил американский госсекретарь... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T04:42:00+03:00
2026-01-28T04:42:00+03:00
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марко рубио, оон
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марко Рубио, ООН
Рубио рассказал, от каких соглашений США будут отказываться

Рубио: США не будут участвовать в соглашениях, подрывающих безопасность страны

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США больше не будут участвовать в международных соглашениях и инициативах, которые подрывают национальные интересы страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, комментируя выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату.
Во вторник официально вступило в силу решение США о повторном выходе из Парижского соглашения по климату, ранее принятое американским президентом Дональдом Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Кризис климатической повестки и геополитика
18 февраля 2025, 08:00
"США больше не будут участвовать в международных соглашениях и инициативах, которые подрывают наши национальные интересы", - написал он в социальной сети Х.
Рубио добавил, что Парижское соглашение по климату ведет к росту цен в США, тормозит экономический рост и ослабляет национальную безопасность страны.
Ранее госдепартамент сообщил также, что Парижское соглашение по климату подрывает энергетическую независимость Соединенных Штатов.
Вскоре после вступления в должность Трамп подписал указ о выходе страны из Парижского соглашения. Согласно условиям, решение вступает в силу спустя год после того, как официальное уведомление было передано в ООН, что было сделано 27 января 2025 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп оценил успехи Рубио на посту госсекретаря
Вчера, 00:57
Вчера, 00:57
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарко РубиоООН
 
 
