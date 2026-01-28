Рейтинг@Mail.ru
СМИ: куратор Белого дома по иммиграции возглавил операцию в Миннеаполисе - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ssha-2070677127.html
СМИ: куратор Белого дома по иммиграции возглавил операцию в Миннеаполисе
СМИ: куратор Белого дома по иммиграции возглавил операцию в Миннеаполисе - РИА Новости, 28.01.2026
СМИ: куратор Белого дома по иммиграции возглавил операцию в Миннеаполисе
Том Хоман, главный чиновник по вопросу границ и иммиграции в администрации президента США Дональда Трампа, возглавил операцию по отлову нелегальных мигрантов в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T04:24:00+03:00
2026-01-28T04:24:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
миннесота
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070494395_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_98daadf88b0ce37a16ae6b8e4e93aee7.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070666294.html
миннеаполис
сша
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070494395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fc938496a5bf54dfbcaebef649f06d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, дональд трамп
В мире, Миннеаполис, США, Миннесота, Дональд Трамп
СМИ: куратор Белого дома по иммиграции возглавил операцию в Миннеаполисе

NewsNation: Хоман возглавил операцию по отлову мигрантов в Миннеаполисе

© REUTERS / Tim EvansСтолкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
Столкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Tim Evans
Столкновения во время протестов в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Том Хоман, главный чиновник по вопросу границ и иммиграции в администрации президента США Дональда Трампа, возглавил операцию по отлову нелегальных мигрантов в Миннеаполисе, передает американский телеканал NewsNation со ссылкой на источники.
Ранее помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин опровергла информацию о том, что командир пограничного патруля США Грегори Бовино якобы был отстранен от своих обязанностей.
"Грегори Бовино, бывший командующий пограничного патруля, курировавший операции по иммиграционному контролю в Миннеаполисе, официально покинул город, сообщили источники NewsNation. Теперь руководство операцией взял на себя координатор по вопросам границ Том Хоман", - говорится в сообщении телеканала в соцсети X.
В Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции (ICE). На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг данного случая и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп назвал беспорядки в Миннесоте шумихой
01:20
 
В миреМиннеаполисСШАМиннесотаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала