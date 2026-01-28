Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 42 человек, пишут СМИ

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 42 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее издание USA Today сообщало о 34 погибших из-за непогоды в США.
"Трое братьев из Техаса, погибших в ледяном пруду, увеличили число погибших как минимум до 42 человек во вторник в штатах США, все еще охваченных сильными морозами", - говорится в публикации.
Данные сайта Poweroutage гласят, что число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, на данный момент составляет около 450 тысяч - большинство из них находится на американском Юге.
По данным телеканала ABC, снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек. Как уточнил канал, тысячи авиарейсов отменили по всей территории Штатов, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.