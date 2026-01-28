Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 42 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2026
02:07 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/ssha-2070669579.html
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 42 человек, пишут СМИ
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 42 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 28.01.2026
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 42 человек, пишут СМИ
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 42 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, техас, юг
В мире, США, Техас, Юг
Число погибших в США из-за снежной бури выросло до 42 человек, пишут СМИ

АP: число жертв снежной бури в США выросло до 42 человек

© AP Photo / Heather KhalifaЛюди во время снегопада в Нью-Йорке
Люди во время снегопада в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Heather Khalifa
Люди во время снегопада в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 42 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее издание USA Today сообщало о 34 погибших из-за непогоды в США.
"Трое братьев из Техаса, погибших в ледяном пруду, увеличили число погибших как минимум до 42 человек во вторник в штатах США, все еще охваченных сильными морозами", - говорится в публикации.
Данные сайта Poweroutage гласят, что число домов в США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, на данный момент составляет около 450 тысяч - большинство из них находится на американском Юге.
По данным телеканала ABC, снежная буря, бушующая в США, затронула свыше 200 миллионов человек. Как уточнил канал, тысячи авиарейсов отменили по всей территории Штатов, тысячи домов остались без электричества, на американских дорогах образовался гололед, провоцируя рост аварий на дорогах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Трамп обратил внимание на отсутствие глобального потепления
01:54
 
В миреСШАТехасЮг
 
 
