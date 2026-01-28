Рейтинг@Mail.ru
02:04 28.01.2026
Консульство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок
Консульство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок
Консульство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок

Здание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Консульские сотрудники России в США поддерживают контакт с иммиграционными властями страны для выяснения обстоятельств задержания двух россиянок в Калифорнии, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Ранее ряд СМИ сообщал, что две гражданки России были задержаны из-за пересечения границы военной базы "Кэмп Пендлтон" в штате Калифорния.
"Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения их прав в полном объеме", - говорится в заявлении посольства.
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Посольство России в США подтвердило задержание россиянок в Калифорнии
