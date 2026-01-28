https://ria.ru/20260128/ssha-2070669422.html
Консульство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок
Консульство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок - РИА Новости, 28.01.2026
Консульство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок
Консульские сотрудники России в США поддерживают контакт с иммиграционными властями страны для выяснения обстоятельств задержания двух россиянок в Калифорнии,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T02:04:00+03:00
2026-01-28T02:04:00+03:00
2026-01-28T02:04:00+03:00
в мире
россия
калифорния
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d1431575442628bb2f4928722c4f5519.jpg
https://ria.ru/20260128/posolstvo-2070668169.html
россия
калифорния
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2afc9b88170967834bed7321e906d7c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, калифорния, вашингтон (штат)
В мире, Россия, Калифорния, Вашингтон (штат)
Консульство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок
Посольство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок