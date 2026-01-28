Правительство Словакии решило пока не присоединяться к Совету мира по Газе

БРАТИСЛАВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство Словакии решило пока не присоединяться к инициированному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" по Газе, следует из одобренных словацким кабмином документов.
«
"В нынешних условиях правительство Словакии приняло решение пока не присоединяться к "Совету мира", - говорится в материале, который словацкий кабмин одобрил в среду.
Одной из причин такого решения является, например, то, что Словакия не смогла бы выполнить обязательство выплатить за присоединение к данной инициативе 1 миллиард долларов, учитывая принимаемые меры по стабилизации государственного бюджета.
Во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что от приглашения вступить в "Совет мира" республике следует отказаться. Он отметил, что Словакия по-прежнему будет страной, которая выступает за мир, но она не может присоединяться к объединениям, где требуются финансовые взносы и не до конца ясны принципы и условия их функционирования.
Испания отказалась участвовать в Совете мира по Газе
23 января, 13:21