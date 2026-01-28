https://ria.ru/20260128/sovet-2070678436.html
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию - РИА Новости, 28.01.2026
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию
Создаваемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию, назвав ее одной из стран-учредителей. РИА Новости, 28.01.2026
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию
«Совет мира» по Газе назвал Белоруссию одной из стран-учредителей