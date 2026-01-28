Рейтинг@Mail.ru
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию
04:46 28.01.2026
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию
Создаваемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию, назвав ее одной из стран-учредителей. РИА Новости, 28.01.2026
в мире
белоруссия
сша
дональд трамп
александр лукашенко
обострение палестино-израильского конфликта
белоруссия
сша
2026
Новости
в мире, белоруссия, сша, дональд трамп, александр лукашенко, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Обострение палестино-израильского конфликта
"Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию

«Совет мира» по Газе назвал Белоруссию одной из стран-учредителей

Церемония подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Церемония подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Церемония подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Создаваемый президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе поблагодарил Белоруссию, назвав ее одной из стран-учредителей.
"Совет мира" приветствует Белоруссию в качестве одного из учредителей нашей растущей международной организации", - говорится в сообщении совета в соцсети Х.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал документ о присоединении страны к "Совету мира".
В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
