В аэропорту Сочи сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:35:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
сочи
РИА Новости
