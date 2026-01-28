Рейтинг@Mail.ru
В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад
28.01.2026
В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад
В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад - РИА Новости, 28.01.2026
В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад
Снегопады и гололед требуют от автомобилистов максимальной собранности и изменения стиля вождения, основной принцип которого — плавность и предсказуемость всех... РИА Новости, 28.01.2026
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
снегопад в москве
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), снегопад в москве
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Снегопад в Москве
В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад

Правила поездок в гололед и снегопад напомнили гражданам России

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудник ДПС
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Снегопады и гололед требуют от автомобилистов максимальной собранности и изменения стиля вождения, основной принцип которого — плавность и предсказуемость всех действий, напомнили в Госавтоинспекции МВД России.
Перед выездом автомобилистам советуют уделить больше времени тому, чтобы очистить автомобиль полностью – не только убрать снег со стекол, но и с крыши, капота и фар. Особенно важно до поездки проверить исправность световых приборов и уровень технических жидкостей.
При выборе скорости в снегопад и гололед в ведомстве порекомендовали ориентироваться не только на разрешенный на данном участке автодороги скоростной режим, но и на реальные условия – видимость, состояние дорожного полотна, наличие на нем снежных накатов, колеи и плотность транспортного потока. В таких погодных условиях необходимо увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум в два-три раза. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах, в низинах и на поворотах – именно там лед образуется чаще всего. Любой маневр, перестроение или торможение, нужно выполнять плавно, заранее предупреждая о нем других водителей с помощью указателей поворота.
Во время снегопада автоаварии происходят чаще обычного, предупредили в Госавтоинспекции. Поэтому необходимо быть крайне внимательными и не отвлекаться на гаджеты, а с учетом повышенной сложности вождения в непогоду - отказаться и от разговоров с помощью гарнитуры.
Рекомендации в Госавтоинспекции дали и для случаев попадания в занос. Самое главное в такой ситуации, отметили в ведомстве, – не допускать резких действий. В частности, не бросать педаль газа и не жать на тормоз. Вместо этого следует плавно поворачивать руль в сторону заноса задней оси и правильно работать педалью газа в зависимости от привода автомобиля.
В случае, если поездка не очень срочная, водителям советуют рассмотреть возможность использования общественного транспорта, особенно это касается тех, у кого стаж управления автомобилем небольшой.
В Госавтоинспекции МВД России также напомнили, что на ключевых автотрассах, преимущественно у подъездов к крупным городам, усиленное дежурство несут экипажи дорожно-патрульной службы, готовые в любой момент прийти на помощь водителям в случае возникновения сложных условий передвижения. Патрульные автомобили оборудованы всем необходимым для оказания первой помощи.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
