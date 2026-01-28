В Госавтоинспекции напомнили о правилах поездок в гололед и снегопад

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Снегопады и гололед требуют от автомобилистов максимальной собранности и изменения стиля вождения, основной принцип которого — плавность и предсказуемость всех действий, напомнили в Госавтоинспекции МВД России.

Перед выездом автомобилистам советуют уделить больше времени тому, чтобы очистить автомобиль полностью – не только убрать снег со стекол, но и с крыши, капота и фар. Особенно важно до поездки проверить исправность световых приборов и уровень технических жидкостей.

При выборе скорости в снегопад и гололед в ведомстве порекомендовали ориентироваться не только на разрешенный на данном участке автодороги скоростной режим, но и на реальные условия – видимость, состояние дорожного полотна, наличие на нем снежных накатов, колеи и плотность транспортного потока. В таких погодных условиях необходимо увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля как минимум в два-три раза. Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах, в низинах и на поворотах – именно там лед образуется чаще всего. Любой маневр, перестроение или торможение, нужно выполнять плавно, заранее предупреждая о нем других водителей с помощью указателей поворота.

Во время снегопада автоаварии происходят чаще обычного, предупредили в Госавтоинспекции. Поэтому необходимо быть крайне внимательными и не отвлекаться на гаджеты, а с учетом повышенной сложности вождения в непогоду - отказаться и от разговоров с помощью гарнитуры.

Рекомендации в Госавтоинспекции дали и для случаев попадания в занос. Самое главное в такой ситуации, отметили в ведомстве, – не допускать резких действий. В частности, не бросать педаль газа и не жать на тормоз. Вместо этого следует плавно поворачивать руль в сторону заноса задней оси и правильно работать педалью газа в зависимости от привода автомобиля.

В случае, если поездка не очень срочная, водителям советуют рассмотреть возможность использования общественного транспорта, особенно это касается тех, у кого стаж управления автомобилем небольшой.

В Госавтоинспекции МВД России также напомнили, что на ключевых автотрассах, преимущественно у подъездов к крупным городам, усиленное дежурство несут экипажи дорожно-патрульной службы, готовые в любой момент прийти на помощь водителям в случае возникновения сложных условий передвижения. Патрульные автомобили оборудованы всем необходимым для оказания первой помощи.