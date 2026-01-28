Рейтинг@Mail.ru
Горслужбы Москвы работают круглосуточно, ликвидируя последствия снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:21 28.01.2026
Горслужбы Москвы работают круглосуточно, ликвидируя последствия снегопада
Горслужбы Москвы работают круглосуточно, ликвидируя последствия снегопада
Городские службы Москвы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада, говорится в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 28.01.2026
Горслужбы Москвы работают круглосуточно, ликвидируя последствия снегопада

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия мощного снегопада. Сильный снег продолжался всю ночью. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся и сегодня, 28 января. Ночью и рано утром провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяем по мере выпадения осадков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно проводится очистка от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Организованы работы по погрузке и вывозу сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов. Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - добавляется в сообщении.
