Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Количество субъектов МСП в Смоленской области по итогам 2025 года превысило 40,5 тысячи – прирост составил 1,3 тысячи, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин по итогам заседания штаба по инвестициям.
Это исторический результат для региона с момента введения единого реестра субъектов МСП в 2016 году, подчеркнул Анохин.
По данным, приведенным на заседании, сегодня в Смоленской области реализуются более 100 инвестиционных проектов в различных отраслях. Это модернизация действующих и создание новых производств с общим объемом частных инвестиций свыше 105 миллиардов рублей.
В 2026 году планируется завершить реализацию 29 инвестпроектов на общую сумму более 32 миллиардов рублей и дать старт новым проектам с общим объемом финансирования свыше 14 миллиардов рублей.
В числе ключевых проектов Анохин назвал строительство логистического комплекса в ОЭЗ "Стабна" и мультибрендового центра на территории Смоленского округа, а также реконструкцию всесезонного туристического комплекса в Демидовском муниципальном округе.