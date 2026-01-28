Рейтинг@Mail.ru
Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи - РИА Новости, 28.01.2026
Смоленская область
 
16:19 28.01.2026
Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи
Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи - РИА Новости, 28.01.2026
Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи
Количество субъектов МСП в Смоленской области по итогам 2025 года превысило 40,5 тысячи – прирост составил 1,3 тысячи, сообщил на своей странице в соцсетях... РИА Новости, 28.01.2026
2026
Новости
Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи

В Смоленской области в 2025 году на 1,3 тысячи выросло число субъектов МСП

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Количество субъектов МСП в Смоленской области по итогам 2025 года превысило 40,5 тысячи – прирост составил 1,3 тысячи, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин по итогам заседания штаба по инвестициям.
Это исторический результат для региона с момента введения единого реестра субъектов МСП в 2016 году, подчеркнул Анохин.
Смоленск - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Анохин и Чирков обсудили задачи работы Соцфонда России в Смоленской области
23 января, 19:54
По данным, приведенным на заседании, сегодня в Смоленской области реализуются более 100 инвестиционных проектов в различных отраслях. Это модернизация действующих и создание новых производств с общим объемом частных инвестиций свыше 105 миллиардов рублей.
В 2026 году планируется завершить реализацию 29 инвестпроектов на общую сумму более 32 миллиардов рублей и дать старт новым проектам с общим объемом финансирования свыше 14 миллиардов рублей.
В числе ключевых проектов Анохин назвал строительство логистического комплекса в ОЭЗ "Стабна" и мультибрендового центра на территории Смоленского округа, а также реконструкцию всесезонного туристического комплекса в Демидовском муниципальном округе.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Число смоленских МСП выросло до 40,5 тысячи субъектов в 2025 году
26 января, 20:43
 
