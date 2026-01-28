Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Количество субъектов МСП в Смоленской области по итогам 2025 года превысило 40,5 тысячи – прирост составил 1,3 тысячи, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин по итогам заседания штаба по инвестициям.

Это исторический результат для региона с момента введения единого реестра субъектов МСП в 2016 году, подчеркнул Анохин.

По данным, приведенным на заседании, сегодня в Смоленской области реализуются более 100 инвестиционных проектов в различных отраслях. Это модернизация действующих и создание новых производств с общим объемом частных инвестиций свыше 105 миллиардов рублей.

В 2026 году планируется завершить реализацию 29 инвестпроектов на общую сумму более 32 миллиардов рублей и дать старт новым проектам с общим объемом финансирования свыше 14 миллиардов рублей.