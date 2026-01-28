Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи
15:49 28.01.2026 (обновлено: 17:06 28.01.2026)
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи
Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи
Глава СК Александр Бастрыкин возбудил дело о превышении полномочий на сочинского судью Валерия Слуку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
россия
сочи
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
россия
сочи
краснодарский край
происшествия, россия, сочи, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Россия, Сочи, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил дело о превышении полномочий на сочинского судью Валерия Слуку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по семи эпизодам преступлений", — рассказали там.
Полномочия судьи прекращены досрочно. По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022-го Слука необоснованно принял к производству несколько исков. Отмечается, что он вынес семь заведомо незаконных решений, итогом которых стало изъятие из муниципальной собственности земельных участков в Сочи. Рассмотрения по существу не проводилось, как и исследования доказательств. Представителей ответчика и заинтересованных лиц также не привлекали.
Апелляционная инстанция отменила решения судьи, приняв новые об отказе в удовлетворении исков. Участки вернули в муниципальную собственность.
