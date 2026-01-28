Читать ria.ru в

Бастрыкин возбудил дело против судьи из Сочи

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин возбудил дело о превышении полномочий на сочинского судью Валерия Слуку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"С согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации возбуждено уголовное дело по семи эпизодам преступлений", — рассказали там.

Полномочия судьи прекращены досрочно. По версии следствия, с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022-го Слука необоснованно принял к производству несколько исков. Отмечается, что он вынес семь заведомо незаконных решений, итогом которых стало изъятие из муниципальной собственности земельных участков в Сочи . Рассмотрения по существу не проводилось, как и исследования доказательств. Представителей ответчика и заинтересованных лиц также не привлекали.