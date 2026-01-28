Рейтинг@Mail.ru
Президент Сирии пожелал Путину всего наилучшего - РИА Новости, 28.01.2026
17:10 28.01.2026 (обновлено: 17:24 28.01.2026)
Президент Сирии пожелал Путину всего наилучшего
в мире
сирия
москва
россия
ахмед аш-шараа
владимир путин
в мире, сирия, москва, россия, ахмед аш-шараа, владимир путин
В мире, Сирия, Москва, Россия, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в ходе своего визита в Москву пожелал президенту РФ Владимиру Путину всего самого наилучшего и заявил, что у сторон есть много тем для обсуждения.
"Мы желаем вам, конечно, всего наилучшего. У нас есть очень много тем, которые мы можем проработать и обсудить. Надеюсь, что мы во всех деталях их обсудим в ходе нашей встречи", - заявил аш-Шараа на встрече с Путиным.
Предыдущий визит сирийского лидера в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад, 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.
