Путин наблюдал за усилиями аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии
16:54 28.01.2026
Путин наблюдал за усилиями аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии
Путин наблюдал за усилиями аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии
Россия наблюдала за усилиями президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности Сирии,... РИА Новости, 28.01.2026
Путин наблюдал за усилиями аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии

Путин: РФ наблюдала за усилиями аш-Шараа по восстановлению целостности Сирии

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Россия наблюдала за усилиями президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит переговоры с аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом.
"Мы внимательно наблюдали за вашими усилиями по поводу восстановления территориальной целостности Сирии. Хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Предыдущий визит сирийского лидера в Москву состоялся чуть больше трех месяцев назад, 15 октября 2025 года в Кремле он встречался с Путиным. Это был первый визит аш-Шараа в Россию и первый очный контакт сторон на высшем уровне после смены власти в Сирии.
Путин поздравил Аш-Шараа с успехами в восстановлении Сирии
