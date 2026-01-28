https://ria.ru/20260128/siriya-2070806988.html
Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в Сирии и... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
сирия
россия
москва
владимир путин
ахмед аш-шараа
