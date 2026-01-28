Рейтинг@Mail.ru
Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии
16:40 28.01.2026 (обновлено: 16:58 28.01.2026)
Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в Сирии
в мире, сирия, россия, москва, владимир путин, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Россия, Москва, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа

Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие в стабилизации ситуации в Сирии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа поблагодарил российского лидера Владимира Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в Сирии и отметил, что Россия в этом процессе играет очень большую роль.
Путин в среду проводит переговоры с аш-Шараа, который прибыл в РФ с очередным рабочим визитом.
"Россия, конечно, играет большую роль в Сирии, в стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в районе. И, по сути, наш район очень нуждается в стабилизации, поэтому спасибо вам большое, господин президент, за ваши усилия в этом вопросе", - сказал он на встрече с Путиным в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин высказался о восстановлении территориальной целостности Сирии
