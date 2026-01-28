Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии

АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и Саудовской Аравии провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

« "Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня, 28 января, провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом", - заявил собеседник агентства.

В ходе беседы стороны обсудили последние события в Сирии, вопросы реализации мирного плана по Газе, а также другие актуальные региональные темы.