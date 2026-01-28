https://ria.ru/20260128/siriya-2070789665.html
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 28.01.2026
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и реализацию мирного плана президента США... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:40:00+03:00
Главы МИД Турции и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Сирии
Фидан и Аль Сауд обсудили Сирию и план Трампа по Газе
АНКАРА, 28 янв - РИА Новости. Главы МИД Турции и Саудовской Аравии провели в среду телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сегодня, 28 января, провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом", - заявил собеседник агентства.
В ходе беседы стороны обсудили последние события в Сирии, вопросы реализации мирного плана по Газе, а также другие актуальные региональные темы.
В январе спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.