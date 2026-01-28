Рейтинг@Mail.ru
28.01.2026
09:01 28.01.2026
Симоньян стала лауреатом специального приза МВД
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев присвоил звание лауреата специального приза "Полицейское признание" главному редактору международной медиагруппы "Россия...
© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев присвоил звание лауреата специального приза "Полицейское признание" главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.
В МВД РФ состоялся торжественный прием представителей СМИ, посвященный Дню российской печати и Дню печати МВД России.
В приветственной речи глава ведомства отметил, что для МВД России взаимодействие со средствами массовой информации является одним из приоритетных направлений деятельности. Кроме того, Колокольцев поблагодарил представителей СМИ за искренний интерес к деятельности российской полиции, ответственность и понимание нюансов службы полицейских.
"Лауреатом специального приза "Полицейское признание" стала Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня", главный редактор телеканала RT", - сообщили в пресс-службе ведомства.
