Сийярто назвал Венгрию единственным препятствием для Украины

"В то же время мы знаем, что если бы к власти пришла партия "Тиса", она бы немедленно дала зеленый свет вступлению Украины в ЕС, втянула бы нас в украинскую войну и отправляла бы наши деньги на Украину. Из этого легко понять, почему украинцы были заинтересованы в победе партии "Тиса", - добавил он.