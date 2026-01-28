Рейтинг@Mail.ru
01:34 28.01.2026 (обновлено: 01:36 28.01.2026)
Сийярто назвал Венгрию единственным препятствием для Украины
Сийярто назвал Венгрию единственным препятствием для Украины
Сийярто назвал Венгрию единственным препятствием для Украины

Сийярто назвал правдой слова Сибиги, что Венгрия преграждает Украине путь в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал абсолютной правдой слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что единственным препятствием Киева на пути в ЕС является Венгрия.
Ранее Сибига заявил в интервью "Европейской правде", что Венгрия является единственной преградой членству Украины в ЕС.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Это самоубийство": Фицо оценил сроки завершения конфликта на Украине
00:38
"Тот факт, что Андрей Сибига нам не друг, что он нас ненавидит, что он на нас нападает, - это не новость, так что давайте это оставим в стороне. Однако с одной фразой, которую министр произнес в этом интервью, мы полностью согласны. "Венгрия - единственное препятствие на пути к членству Украины в ЕС". Это абсолютная правда", - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, пока у власти правительство Виктора Орбана, Украина точно не станет членом Евросоюза, потому что "украинцы принесут войну в ЕС" и втянут в нее Венгрию, кроме того, действующие власти Венгрии не допустят отправки денег венгров на Украину, разорения фермеров из-за некачественного украинского зерна и превращения страны в "плацдарм для украинской мафии".
"В то же время мы знаем, что если бы к власти пришла партия "Тиса", она бы немедленно дала зеленый свет вступлению Украины в ЕС, втянула бы нас в украинскую войну и отправляла бы наши деньги на Украину. Из этого легко понять, почему украинцы были заинтересованы в победе партии "Тиса", - добавил он.
Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Правительство Венгрии раскрыло содержание петиции против трат на Украину
Вчера, 15:35
 
