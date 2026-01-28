Швеция ввела ограничения на передвижения российских дипломатов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции уведомило посольство России о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, это затруднит работу российских посольств и консульств, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.