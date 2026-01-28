Швеция ввела ограничения на передвижения российских дипломатов

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел Швеции уведомило посольство России о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри ЕС, это затруднит работу российских посольств и консульств, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах-членах Евросоюза, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, в том числе в случае транзитного проезда. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.
"МИД Швеции информировал нас о таком порядке нотой. Эта мера затрагивает не российских дипломатов и технических сотрудников, работающих в Швеции, а наших коллег, приезжающих сюда из других стран. Так же, как затрагивает нас при возможных поездках в другие европейские страны, например, при доставке дипломатической почты", - сказал посол.
Беляев добавил, что цель таких ограничений - затруднить работу российских посольств и консульств.
