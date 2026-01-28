СФУ запустит программы подготовки кадров для Ангаро-Енисейского кластера

КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Сибирский федеральный университет (СФУ) запустит новые образовательные программы подготовки специалистов для Ангаро-Енисейского кластера, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

"Они разработаны для подготовки профильных специалистов, чья деятельность будет связана с инновационным кластером переработки редких металлов в Ангаро-Енисейском регионе. Программы предусматривают присвоение квалификаций по направлениям: среднее профессиональное образование, магистратура, ассистентура-стажировка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые образовательные программы появятся в СФУ и российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева (РХТУ).

Исполняющий обязанности ректора СФУ Максим Румянцев рассказал, что программы СФУ будут включать широкий спектр направлений подготовки, часть из которых уже реализуется в вузе и будет модернизирована под задачи инновационного кластера.

"В первую очередь это горное дело, металлургия, химия, физика и радиоэлектроника, микроэлектроника, новые материалы, промышленная экология, вычислительные технологии. При формировании новых жилых пространств и населённых пунктов будут востребованы архитекторы и строители, специалисты экономического профиля", - сказал Румянцев.

Первый прием студентов планируется в 2027 году. РХТУ и СФУ объединят образовательные и научные ресурсы, которые позволяют этим вузам ежегодно укреплять экономику страны высококвалифицированными кадрами и представлять инновационные разработки. Курировать данную работу будет межведомственная рабочая группа при аппарате Совета безопасности России.