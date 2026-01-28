https://ria.ru/20260128/sevastopol-2070707827.html
В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от БПЛА
В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от БПЛА - РИА Новости, 28.01.2026
В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от БПЛА
Один человек получил ранение при падении осколка от сбитого БПЛА в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:20:00+03:00
2026-01-28T10:20:00+03:00
2026-01-28T10:28:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, республика крым, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Происшествия
В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от БПЛА
В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от сбитого БПЛА