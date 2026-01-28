Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от БПЛА
10:20 28.01.2026 (обновлено: 10:28 28.01.2026)
В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от БПЛА
Один человек получил ранение при падении осколка от сбитого БПЛА в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.01.2026
севастополь, михаил развожаев, республика крым, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Происшествия
В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от БПЛА

В Севастополе один человек получил ранение при падении осколка от сбитого БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве.. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Один человек получил ранение при падении осколка от сбитого БПЛА в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Возле образовательного центра имени В.Д. Ревякина упал осколок от сбитого БПЛА. На момент падения осколка все учащиеся были в укрытии. Осколочное ранение нижней конечности получил рабочий здания, который в момент сбития БПЛА находился на улице. Повреждений здания не зафиксировано", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
СевастопольМихаил РазвожаевРеспублика КрымПроисшествия
 
 
