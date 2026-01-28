Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за ночь и утро дважды пытались атаковать Севастополь - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 28.01.2026 (обновлено: 10:26 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/sevastopol-2070706758.html
ВСУ за ночь и утро дважды пытались атаковать Севастополь
ВСУ за ночь и утро дважды пытались атаковать Севастополь - РИА Новости, 28.01.2026
ВСУ за ночь и утро дважды пытались атаковать Севастополь
ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь за минувшую ночь и утро, в общей сложности сбито 10 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T10:18:00+03:00
2026-01-28T10:26:00+03:00
севастополь
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg
https://ria.ru/20260128/kursk-2070698265.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ef46e41e4bd4c844578c8802baafba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, вооруженные силы украины, происшествия
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за ночь и утро дважды пытались атаковать Севастополь

Над Севастополем за ночь и утро сбили десять беспилотников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь за минувшую ночь и утро, в общей сложности сбито 10 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 10 БПЛА", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Курске повреждено административное здание при падении обломков БПЛА
Вчера, 09:24
 
СевастопольВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала