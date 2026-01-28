https://ria.ru/20260128/sevastopol-2070706758.html
ВСУ за ночь и утро дважды пытались атаковать Севастополь
ВСУ за ночь и утро дважды пытались атаковать Севастополь
ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь за минувшую ночь и утро, в общей сложности сбито 10 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.01.2026
