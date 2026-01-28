https://ria.ru/20260128/sevastopol-2070665044.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.01.2026
