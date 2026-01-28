Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/sevastopol-2070665044.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2026
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T01:03:00+03:00
2026-01-28T01:03:00+03:00
севастополь
михаил развожаев
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_cd9096c718b8f1f19dcd9606a001abce.jpg
https://ria.ru/20250607/sevastopol-2021560464.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_1efe51c6f5a046b56553aa337f95eb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, происшествия, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Россия
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развозжаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Вторая воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут
7 июня 2025, 20:35
 
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала