28.01.2026
11:01 28.01.2026
Расследование дела сестер Хачатурян возобновили
Возобновлено расследование в отношении сестер Хачатурян по делу об убийстве в 2018 году их отца Михаила Хачатуряна, сообщил РИА Новости представитель семьи... РИА Новости, 28.01.2026
москва, михаил хачатурян, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, происшествия
Москва, Михаил Хачатурян, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Возобновлено расследование в отношении сестер Хачатурян по делу об убийстве в 2018 году их отца Михаила Хачатуряна, сообщил РИА Новости представитель семьи последнего Георгий Чугуашвили.
"Возобновлено расследование, проводятся следственные действия, будут им вменять то, что и вменяли ранее – убийство. Мы оспариваем мотив убийства, они указывают, что он якобы их насиловал, мы отказываемся в это верить, доказательств в материалах дела нет", - сказал собеседник агентства.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Коми арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки
22 января, 17:05
Бутырский суд Москвы в апреле прошлого года признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и прекратил его дело в связи со смертью. Решение обжаловала защита, которая просила признать Хачатуряна невиновным и реабилитировать его. Мосгорсуд отклонил жалобу, но внес коррективы - формулировку "признать виновным" изменили на "признать совершившим преступления". Представители сестер Хачатурян отреагировали на решение суда положительно, отметив, что оно поможет добиться оправдания по их уголовному делу.
Хачатуряна посмертно судили по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета определенных действий, впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. Однако в феврале 2021 года Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - в отношении старших сестер и младшей, они расследовались отдельно - в прокуратуру.
Задержание жителя Анапы, который нанял киллера, чтобы устранить родственников, претендующих на наследство - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Жителя Анапы заподозрили в организации убийства родственников
26 января, 13:41
 
Москва, Михаил Хачатурян, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
 
 
