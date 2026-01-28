Рейтинг@Mail.ru
В сенате назвали бомбежку столицы Венесуэлы нарушением Конституции США
19:59 28.01.2026 (обновлено: 20:00 28.01.2026)
В сенате назвали бомбежку столицы Венесуэлы нарушением Конституции США
Бомбёжка столицы и свержение избранных властей Венесуэлы нарушает дух и букву американской Конституции, заявил сенатор Рэнд Пол в среду. РИА Новости, 28.01.2026
В сенате назвали бомбежку столицы Венесуэлы нарушением Конституции США

Сенатор Рэнд Пол: свержение избранных властей Венесуэлы нарушает Конституцию США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Бомбёжка столицы и свержение избранных властей Венесуэлы нарушает дух и букву американской Конституции, заявил сенатор Рэнд Пол в среду.
"Я считаю, что мы нарушаем и дух, и букву Конституции (США – ред.), бомбя столицу, блокируя страну (Венесуэлу – ред.) и свергая избранных лиц, и мы, конечно, не стали бы это терпеть, как и я лично, если бы кто-то сделал это с нами", - сказал он во время слушания в сенатском комитете по иностранным делам с участием госсекретаря Марко Рубио.
В ответ на заявление сенатора Рубио отметил, что, по его мнению, президент Николас Мадуро не был избран народом Венесуэлы, и поэтому США могли вторгнуться в страну для его свержения.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
