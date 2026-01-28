МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Заявления бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера подрывают негативный образ России в глазах Запада, пишет Berliner Zeitung.
"Нервозность, возникающая при малейшем задевании образа врага, не случайна. Она отражает неуверенность политической элиты, которая не только поддерживает военную кампанию Украины, но и ведет свою собственную гибридную идеологическую войну против России. Неуверенность, потому что ей приходится гадать, в какой степени народ еще поддерживает эту политику. Эти сомнения известны в Брюсселе, они известны в столицах и в редакциях", — говорится в публикации.
Автор статьи также отреагировал на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который назвал "ужасом" призыв экс-канцлера Шредера не демонизировать Россию.
В пятницу экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить сотрудничество с Россией в сфере энергоресурсов.
Также он выступил против демонизации России и назвал ее "краем великой культуры".
