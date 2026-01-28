Рейтинг@Mail.ru
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России привели Запад в замешательство
15:11 28.01.2026 (обновлено: 17:32 28.01.2026)
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России привели Запад в замешательство
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России привели Запад в замешательство - РИА Новости, 28.01.2026
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России привели Запад в замешательство
Заявления бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера подрывают негативный образ России в глазах Запада, пишет Berliner Zeitung.
в мире, россия, герхард шредер, германия, украина
В мире, Россия, Герхард Шредер, Германия, Украина
"Повод беспокоиться". Слова Шрёдера о России привели Запад в замешательство

BZ: слова экс-канцлера ФРГ Шрёдера подрывают вражеский образ РФ в глазах Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Заявления бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера подрывают негативный образ России в глазах Запада, пишет Berliner Zeitung.
"Нервозность, возникающая при малейшем задевании образа врага, не случайна. Она отражает неуверенность политической элиты, которая не только поддерживает военную кампанию Украины, но и ведет свою собственную гибридную идеологическую войну против России. Неуверенность, потому что ей приходится гадать, в какой степени народ еще поддерживает эту политику. Эти сомнения известны в Брюсселе, они известны в столицах и в редакциях", — говорится в публикации.
Автор статьи также отреагировал на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который назвал "ужасом" призыв экс-канцлера Шредера не демонизировать Россию.
"Очевидно, эстонский министр иностранных дел невысокого мнения о Европе. Или предупреждение Шрёдера о демонизации 143 миллионов россиян и их государства действительно является поводом беспокоиться о судьбе континента?" — отмечается в материале.
В пятницу экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в своей статье для газеты Berliner Zeitung написал, что Германии необходимо восстановить сотрудничество с Россией в сфере энергоресурсов.
Также он выступил против демонизации России и назвал ее "краем великой культуры".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияГерхард ШредерГерманияУкраина
 
 
