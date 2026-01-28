https://ria.ru/20260128/saratov-2070689686.html
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова (Гагарин), сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.01.2026
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
