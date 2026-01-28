Председатель HAL: SJ-100 может заполнить нишу региональной авиации в Индии

"Видите ли, 103-местный самолет может заполнить очень важную нишу. Он не слишком большой, не слишком маленький. Он может заполнить нишу региональных перевозок. И мы видим, что он подходит для этой цели. У нас есть довольно много запросов, и я думаю, что у него будет хорошее будущее", - сказал Сунил.

"Во-первых, у нас уже есть российская технология, мы хорошо с ней знакомы и наши заводы могут легко производить эти самолеты. Это поможет снизить затраты. Во-вторых, мы очень долго работали с компанией "Сухой", поэтому между компаниями существует очень хорошее взаимопонимание, и сотрудничество будет развиваться очень успешно. Когда вы строите такой сложный самолет, между компаниями должно быть очень хорошее взаимопонимание. Я думаю, что с ОАК это есть", - сказал собеседник агентства.