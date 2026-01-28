https://ria.ru/20260128/samolet-2070810905.html
Председатель HAL: SJ-100 может заполнить нишу региональной авиации в Индии
Председатель HAL: SJ-100 может заполнить нишу региональной авиации в Индии
Российский самолет SJ-100 может заполнить важную нишу на рынке Индии, сообщил РИА Новости председатель индийской государственной корпорации HAL доктор Д.К... РИА Новости, 28.01.2026
Председатель HAL: SJ-100 может заполнить нишу региональной авиации в Индии
ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв – РИА Новости. Российский самолет SJ-100 может заполнить важную нишу на рынке Индии, сообщил РИА Новости председатель индийской государственной корпорации HAL доктор Д.К. Сунил.
"Видите ли, 103-местный самолет может заполнить очень важную нишу. Он не слишком большой, не слишком маленький. Он может заполнить нишу региональных перевозок. И мы видим, что он подходит для этой цели. У нас есть довольно много запросов, и я думаю, что у него будет хорошее будущее", - сказал Сунил.
В среду Объединенная авиастроительной корпорация (ОАК
, входит в "Ростех
") и корпорация HAL подписали договор о совместной деятельности, регламентирующий сотрудничество по производству Superj
et-100 в Индии
. Соглашение станет базой для дальнейшего сотрудничества сторон в отношении проекта по организации лицензионного производства Superjet в Индии. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха
и председатель корпорации HAL Сунил.
Как отметил глава HAL, выбор Superjet объясняется давним сотрудничеством индийской компании с компаний "Сухой".
"Во-первых, у нас уже есть российская технология, мы хорошо с ней знакомы и наши заводы могут легко производить эти самолеты. Это поможет снизить затраты. Во-вторых, мы очень долго работали с компанией "Сухой", поэтому между компаниями существует очень хорошее взаимопонимание, и сотрудничество будет развиваться очень успешно. Когда вы строите такой сложный самолет, между компаниями должно быть очень хорошее взаимопонимание. Я думаю, что с ОАК это есть", - сказал собеседник агентства.