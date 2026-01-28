https://ria.ru/20260128/samolet-2070785080.html
Самолет Ил-114-300 выполнил сертификационные полеты в полном объеме
Самолет Ил-114-300 выполнил сертификационные полеты в полном объеме - РИА Новости, 28.01.2026
Самолет Ил-114-300 выполнил сертификационные полеты в полном объеме
Сертификационные полеты российского самолета Ил-114-300 выполнены в полном объеме, все необходимые документы переданы в Росавиацию, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T15:20:00+03:00
2026-01-28T15:20:00+03:00
2026-01-28T15:20:00+03:00
безопасность
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ростех
ил-114-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937027768_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a81573f4beae24c120deb7c3e59d85a0.jpg
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061167243.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937027768_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c223ed3f025ed389127bf401b21eb4b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех, ил-114-300
Безопасность, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех, Ил-114-300
Самолет Ил-114-300 выполнил сертификационные полеты в полном объеме
Сертификационные полеты Ил-114-300 прошли в полном объеме