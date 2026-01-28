Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ил-114-300 выполнил сертификационные полеты в полном объеме - РИА Новости, 28.01.2026
15:20 28.01.2026
Самолет Ил-114-300 выполнил сертификационные полеты в полном объеме
Самолет Ил-114-300 выполнил сертификационные полеты в полном объеме
2026-01-28T15:20:00+03:00
2026-01-28T15:20:00+03:00
безопасность
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ростех
ил-114-300
безопасность, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ростех, ил-114-300
Безопасность, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ростех, Ил-114-300
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний
Пассажирский самолет Ил-114-300 во время летных испытаний. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сертификационные полеты российского самолета Ил-114-300 выполнены в полном объеме, все необходимые документы переданы в Росавиацию, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Сертификационные полеты выполнены в полном объеме. Все необходимые документы переданы в Росавиацию. Сертификат типа планируется получить в ближайшее время", - ответили в "Ростехе" на вопрос об этапе сертификации самолета Ил-114-300.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Амбиции России завели ее на самый верх
11 декабря 2025, 08:00
 
