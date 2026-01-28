ОАК подписала с Индией предварительное соглашение на поставку Ил-114-300

ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Flamingo Aerospace объявили о стратегическом партнерстве и заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300, передает корреспондент РИА Новости.
Официальная церемония подписания прошла в рамках международной авиационной выставки Wings India 2026 в аэропорту Бегумпет в индийском Хайдерабаде.
"Программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации. Поставка шести самолетов Ил-114-300 станет первым этапом. Кроме того, в рамках договоренностей ОАК предоставит Flamingo Aerospace дорожную карту развития авиационных компетенций. Это позволит индийской компании поэтапно наращивать возможности сборки, модификации, технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов, а также развития инфраструктуры", - сообщили в ОАК.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.