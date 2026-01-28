Рейтинг@Mail.ru
ОАК подписала с Индией предварительное соглашение на поставку Ил-114-300 - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 28.01.2026 (обновлено: 13:40 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/samolet-2070756033.html
ОАК подписала с Индией предварительное соглашение на поставку Ил-114-300
ОАК подписала с Индией предварительное соглашение на поставку Ил-114-300 - РИА Новости, 28.01.2026
ОАК подписала с Индией предварительное соглашение на поставку Ил-114-300
Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Flamingo Aerospace объявили о стратегическом партнерстве и заключили предварительное соглашение о... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:24:00+03:00
2026-01-28T13:40:00+03:00
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-114-300
экономика
индия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050045955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7cdddeb5a938ba69f1e33431245deb06.jpg
https://ria.ru/20260128/samolet-2070725082.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050045955_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_620a7cb60544c58633d4a13241d2794b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114-300, экономика, индия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-114-300, Экономика, Индия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
ОАК подписала с Индией предварительное соглашение на поставку Ил-114-300

ОАК подписала с индийской Flamingo соглашение на поставку 6 Ил-114-300

© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга | Перейти в медиабанкИл-114-300
Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в медиабанк
Ил-114-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Flamingo Aerospace объявили о стратегическом партнерстве и заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300, передает корреспондент РИА Новости.
Официальная церемония подписания прошла в рамках международной авиационной выставки Wings India 2026 в аэропорту Бегумпет в индийском Хайдерабаде.
"Программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей Индии в региональной авиации. Поставка шести самолетов Ил-114-300 станет первым этапом. Кроме того, в рамках договоренностей ОАК предоставит Flamingo Aerospace дорожную карту развития авиационных компетенций. Это позволит индийской компании поэтапно наращивать возможности сборки, модификации, технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов, а также развития инфраструктуры", - сообщили в ОАК.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.
Самолет SJ-100 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Российским Ил-114 и SJ-100 нет аналогов на Западе, заявили в Минпромторге
Вчера, 11:45
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-114-300ЭкономикаИндияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала