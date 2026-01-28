https://ria.ru/20260128/samolet-2070752768.html
Самолет с президентом Сирии приземлился во Внуково
Самолет с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа приземлился во Внуково, следует из трансляции в эфире "России 24". РИА Новости, 28.01.2026
