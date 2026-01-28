Рейтинг@Mail.ru
Самолет с президентом Сирии приземлился во Внуково
13:11 28.01.2026 (обновлено: 13:27 28.01.2026)
Самолет с президентом Сирии приземлился во Внуково
Самолет с президентом Сирии приземлился во Внуково - РИА Новости, 28.01.2026
Самолет с президентом Сирии приземлился во Внуково
Самолет с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа приземлился во Внуково, следует из трансляции в эфире "России 24". РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:11:00+03:00
2026-01-28T13:27:00+03:00
сирия, россия, ахмед аш-шараа, владимир путин
Сирия, Россия, Ахмед аш-Шараа, Владимир Путин, В мире
Самолет с президентом Сирии приземлился во Внуково

Самолет с президентом Сирии аш-Шараа приземлился во Внуково

© RTПрибытие президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву
Прибытие президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© RT
Прибытие президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Самолет с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа приземлился во Внуково, следует из трансляции в эфире "России 24".
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с аш-Шараа, который будет в РФ с очередным рабочим визитом.
Вершинин рассказал о роли российских военных баз в Сирии
3 декабря 2025, 15:29
 
