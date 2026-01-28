Российский самолет Ил-114-300 вызвал интерес у индийских заказчиков

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300, представленный на авиасалоне Wings India, ждет большое будущее в Индии, местные заказчики заинтересованы в машине, сообщил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.
"Индийская страна проявила большую заинтересованность к нашему проекту, к самолету Ил-114-300, еще задолго до выставки... Я думаю, что Ил-114-300 ждет большое будущее здесь, на индийском рынке", - сказал Бренерман в интервью телеканалу "Россия 1".
Самолет Ил-114-300 во многом превосходит западных конкурентов, например, с точки зрения топливной эффективности. Также интерес индийских заказчиков представляет возможность базирования на высокогорных аэродромах, отметил Бренерман.
"Ни для кого не секрет, что в Индии сейчас реализуется большая масштабная программа по строительству региональных аэропортов. Ну и, соответственно, они очень заинтересованы в региональной машине", - подчеркнул управляющий директор ПАО "Ил".
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.
Крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации Wings India 2026 начала работу в среду в индийском Хайдарабаде. Масштабное четырехдневное мероприятие было открыто министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду Кинджарапу в присутствии высокопоставленных лиц из Индии и из-за рубежа. Запуск ознаменует начало знакового глобального авиационного форума, который призван продемонстрировать превращение Индии в крупный авиационный центр, обеспечивающий связь, производство, услуги, инновации и устойчивое развитие. В программе выставки также значатся круглые столы, посвященные развитию местной авиационной отрасли.