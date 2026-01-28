Рейтинг@Mail.ru
Российский самолет Ил-114-300 вызвал интерес у индийских заказчиков - РИА Новости, 28.01.2026
12:33 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/samolet-2070740241.html
Российский самолет Ил-114-300 вызвал интерес у индийских заказчиков
Российский самолет Ил-114-300 вызвал интерес у индийских заказчиков - РИА Новости, 28.01.2026
Российский самолет Ил-114-300 вызвал интерес у индийских заказчиков
Российский региональный самолет Ил-114-300, представленный на авиасалоне Wings India, ждет большое будущее в Индии, местные заказчики заинтересованы в машине,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:33:00+03:00
2026-01-28T12:33:00+03:00
экономика, индия, азия, хайдарабад, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ил-114-300
Экономика, Индия, Азия, Хайдарабад, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ил-114-300
Российский самолет Ил-114-300 вызвал интерес у индийских заказчиков

Российский самолет Ил-114-300 вызвал большой интерес у индийских заказчиков

Первый полет нового российского пассажирского самолета Ил-114-300. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300, представленный на авиасалоне Wings India, ждет большое будущее в Индии, местные заказчики заинтересованы в машине, сообщил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.
"Индийская страна проявила большую заинтересованность к нашему проекту, к самолету Ил-114-300, еще задолго до выставки... Я думаю, что Ил-114-300 ждет большое будущее здесь, на индийском рынке", - сказал Бренерман в интервью телеканалу "Россия 1".
11 декабря 2025, 08:00
Самолет Ил-114-300 во многом превосходит западных конкурентов, например, с точки зрения топливной эффективности. Также интерес индийских заказчиков представляет возможность базирования на высокогорных аэродромах, отметил Бренерман.
"Ни для кого не секрет, что в Индии сейчас реализуется большая масштабная программа по строительству региональных аэропортов. Ну и, соответственно, они очень заинтересованы в региональной машине", - подчеркнул управляющий директор ПАО "Ил".
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.
Крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации Wings India 2026 начала работу в среду в индийском Хайдарабаде. Масштабное четырехдневное мероприятие было открыто министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду Кинджарапу в присутствии высокопоставленных лиц из Индии и из-за рубежа. Запуск ознаменует начало знакового глобального авиационного форума, который призван продемонстрировать превращение Индии в крупный авиационный центр, обеспечивающий связь, производство, услуги, инновации и устойчивое развитие. В программе выставки также значатся круглые столы, посвященные развитию местной авиационной отрасли.
ОАК представила за рубежом импортозамещенные SJ-100 и Ил-114-300
Вчера, 09:00
 
