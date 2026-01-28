"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии", самолет которой совершил посадку в поле в Новосибирской области в 2023 году, не предъявляла исков к пилоту Сергею Белову, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Адвокат Белова Сергей Степаньянц в разговоре с РИА Новости заявлял, что " Уральские авиалинии " после инцидента получили 1,3 миллиарда рублей страховых выплат "против ущерба в 119 миллионов". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что авиакомпания подала иск в 119 миллионов рублей на возмещение ущерба.

"Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. У авиакомпании нет финансовых претензий к нему. Мы не предъявляли ему иски имущественного характера... Не было никаких исков, это недостоверная информация в СМИ и соцсетях", – сказали в пресс-службе.

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи Омск , 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска . Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.