"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту - РИА Новости, 28.01.2026
12:02 28.01.2026
"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту
"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту
Авиакомпания "Уральские авиалинии", самолет которой совершил посадку в поле в Новосибирской области в 2023 году, не предъявляла исков к пилоту Сергею Белову,... РИА Новости, 28.01.2026
происшествия, омск, новосибирская область, сочи, сергей белов, уральские авиалинии
Происшествия, Омск, Новосибирская область, Сочи, Сергей Белов, Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту

"Уральские авиалинии" не предъявляли иска к пилоту, посадившему самолет в поле

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии", самолет которой совершил посадку в поле в Новосибирской области в 2023 году, не предъявляла исков к пилоту Сергею Белову, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Адвокат Белова Сергей Степаньянц в разговоре с РИА Новости заявлял, что "Уральские авиалинии" после инцидента получили 1,3 миллиарда рублей страховых выплат "против ущерба в 119 миллионов". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что авиакомпания подала иск в 119 миллионов рублей на возмещение ущерба.
"Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. У авиакомпании нет финансовых претензий к нему. Мы не предъявляли ему иски имущественного характера... Не было никаких исков, это недостоверная информация в СМИ и соцсетях", – сказали в пресс-службе.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.
Самолет НАСА сел на брюхо в штате Техас
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке
27 января, 23:20
 
Происшествия Омск Новосибирская область Сочи Сергей Белов Уральские авиалинии
 
 
