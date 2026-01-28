https://ria.ru/20260128/samolet-2070729176.html
"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту
"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту - РИА Новости, 28.01.2026
"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту
Авиакомпания "Уральские авиалинии", самолет которой совершил посадку в поле в Новосибирской области в 2023 году, не предъявляла исков к пилоту Сергею Белову,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:02:00+03:00
2026-01-28T12:02:00+03:00
2026-01-28T12:02:00+03:00
происшествия
омск
новосибирская область
сочи
сергей белов
уральские авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902500259_0:256:3109:2005_1920x0_80_0_0_8df64568f0b6a4d2071cbd6560201258.jpg
https://ria.ru/20260127/samolet-2070658226.html
омск
новосибирская область
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902500259_365:0:3038:2005_1920x0_80_0_0_5e5facff6837d5c5d8b78f8f28cff4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, новосибирская область, сочи, сергей белов, уральские авиалинии
Происшествия, Омск, Новосибирская область, Сочи, Сергей Белов, Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" не предъявили иск к посадившему самолет в поле пилоту
"Уральские авиалинии" не предъявляли иска к пилоту, посадившему самолет в поле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв – РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии", самолет которой совершил посадку в поле в Новосибирской области в 2023 году, не предъявляла исков к пилоту Сергею Белову, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Адвокат Белова
Сергей Степаньянц в разговоре с РИА Новости заявлял, что "Уральские авиалинии
" после инцидента получили 1,3 миллиарда рублей страховых выплат "против ущерба в 119 миллионов". Ранее в ряде СМИ появилась информация, что авиакомпания подала иск в 119 миллионов рублей на возмещение ущерба.
"Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. У авиакомпании нет финансовых претензий к нему. Мы не предъявляли ему иски имущественного характера... Не было никаких исков, это недостоверная информация в СМИ и соцсетях", – сказали в пресс-службе.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи
в Омск
, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на пшеничное поле в Убинском районе
в 180 километрах от Новосибирска
. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.