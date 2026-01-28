Рейтинг@Mail.ru
11:45 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/samolet-2070725082.html
2026-01-28T11:45:00+03:00
2026-01-28T11:45:00+03:00
экономика, индия, хайдарабад, азия, сергей чемезов, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-114-300, sj-100, sukhoi superjet 100 (ssj100)
Экономика, Индия, Хайдарабад, Азия, Сергей Чемезов, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ил-114-300, SJ-100, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Российским Ил-114 и SJ-100 нет аналогов на Западе, заявили в Минпромторге

Абраменков: представленным в Индии Ил-114 и SJ-100 нет аналогов на Западе

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет SJ-100
Самолет SJ-100 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Самолет SJ-100. Архивное фото
ХАЙДАРАБАД (Индия), 28 янв – РИА Новости. Представленным на выставке Wings India 2026 полностью импортозамещенным российским самолетам Ил-114-300 и SJ-100 нет аналогов на Западе, заявил РИА Новости замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") сообщала, что авиакомпании Индии проявляют интерес к самолетам ОАК и корпорация планирует провести показы SJ-100 и Ил-114-300 специалистам местной авиаотрасли. Российские машины прилетели в индийский Хайдарабад в понедельник. Как сообщил "Ростех", полет проходил над регионами с разнообразными климатическими и географическими условиями, он был выполнен в штатном режиме.
"Нашим самолетам нет аналогов, потому что это единственные в мире полностью созданные в одной стране самолеты. И Ил-114 и SuperJet - полностью локализованное производство всех без исключения компонентов. Соответственно, одно из главных их преимуществ - то, что ни одно санкционное давление не способно остановить производство этих самолетов", - сказал Абраменков.
Представленный на выставке в ливрее индийской компании HAL самолет SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный лайнер, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа SuperJet. Поставки 12 импортозамещенных бортов, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, ожидаются в 2026 году.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Росавиация ожидает поставки первых трех пассажирских самолетов Ил-114-300 в 2026 году.
Крупнейшая в Азии выставка гражданской авиации Wings India 2026 начала работу в среду в индийском Хайдарабаде. Масштабное четырехдневное мероприятие было открыто министром гражданской авиации Индии Раммоханом Найду Кинджарапу в присутствии высокопоставленных лиц из Индии и из-за рубежа. Запуск ознаменует начало знакового глобального авиационного форума, который призван продемонстрировать превращение Индии в крупный авиационный центр, обеспечивающий связь, производство, услуги, инновации и устойчивое развитие. В программе выставки также значатся круглые столы, посвященные развитию местной авиационной отрасли.
ЭкономикаИндияХайдарабадАзияСергей ЧемезовРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ил-114-300SJ-100Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
