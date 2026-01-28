https://ria.ru/20260128/samolet-2070713691.html
На самолете Azur Air, готовящемся к экстренной посадке, летят 245 человек
На самолете Azur Air, готовящемся к экстренной посадке, летят 245 человек - РИА Новости, 28.01.2026
На самолете Azur Air, готовящемся к экстренной посадке, летят 245 человек
На борту самолета Azur Air, который готовится к незапланированной посадке в Ханое, находится 245 человек: 238 пассажиров и семь членов экипажа, сообщил РИА... РИА Новости, 28.01.2026
ханой
azur air
происшествия
ханой
Новости
