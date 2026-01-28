https://ria.ru/20260128/samolet-2070687463.html
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.01.2026
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Калуги (Грабцево), сообщила Росавиация. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T07:09:00+03:00
2026-01-28T07:09:00+03:00
2026-01-28T07:09:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956835215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c83efef5900927bac8439d6c4bec7ef8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калуга
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956835215_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_1927f73c793dce4969e5a82d17044026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность
В аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов