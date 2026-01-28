Сотрудников РЖД обвинили в получении взяток при ремонте вагонов

ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв - РИА Новости. Пятеро фигурантов задержаны по уголовному делу о систематическом получении взяток должностными лицами Центральной дирекции инфраструктуры РЖД от вагоноремонтных предприятий, им предъявлены обвинения, Пятеро фигурантов задержаны по уголовному делу о систематическом получении взяток должностными лицами Центральной дирекции инфраструктуры РЖД от вагоноремонтных предприятий, им предъявлены обвинения, сообщило УФСБ РФ по Челябинской области.

Ранее СК сообщил, что дело возбуждено против должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД о систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий в десятках регионов РФ, к схеме причастны более 50 человек, выявлены взятки на 19 миллионов рублей, произошли задержания.

"В отношении пяти фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение", - рассказали в УФСБ.

По данным пресс-службы, противоправная деятельность должностных лиц крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог выявлена сотрудниками регионального УФСБ России совместно с Южно-Уральским ЛУ МВД России на транспорте при координирующей роли Центрального аппарата ФСБ России.