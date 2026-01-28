https://ria.ru/20260128/rzhd-2070794102.html
Сотрудников РЖД обвинили в получении взяток при ремонте вагонов
Пятеро фигурантов задержаны по уголовному делу о систематическом получении взяток должностными лицами Центральной дирекции инфраструктуры РЖД от вагоноремонтных РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
россия
челябинская область
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв - РИА Новости.
Пятеро фигурантов задержаны по уголовному делу о систематическом получении взяток должностными лицами Центральной дирекции инфраструктуры РЖД от вагоноремонтных предприятий, им предъявлены обвинения, сообщило
УФСБ РФ по Челябинской области.
Ранее СК сообщил, что дело возбуждено против должностных лиц Центральной дирекции инфраструктуры РЖД о систематическом получении взяток от вагоноремонтных предприятий в десятках регионов РФ, к схеме причастны более 50 человек, выявлены взятки на 19 миллионов рублей, произошли задержания.
"В отношении пяти фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение", - рассказали в УФСБ.
По данным пресс-службы, противоправная деятельность должностных лиц крупнейшего перевозчика российской сети железных дорог выявлена сотрудниками регионального УФСБ России совместно с Южно-Уральским ЛУ МВД России на транспорте при координирующей роли Центрального аппарата ФСБ России.
По версии следствия, с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры создали ОПГ для получения взяток от представителей вагоноремонтных предприятий по всей России. Как полагает СК, они обеспечивали предприятиям необоснованно высокие показатели в рейтинге безотказной работы, а также скрывали факты некачественного ремонта, изготовления и модернизации грузовых вагонов, внося корректировки в отчеты на основании поддельных документов предприятий.