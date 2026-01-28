Ситуация в Венесуэле улучшается после захвата Мадуро, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Ситуация в Венесуэле улучшается после операции США по захвату главы страны Николаса Мадуро, позитивное развитие продолжится, утверждает госсекретарь Марко Рубио.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.