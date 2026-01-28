Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Венесуэле улучшается после захвата Мадуро, заявил Рубио
18:28 28.01.2026 (обновлено: 18:41 28.01.2026)
Ситуация в Венесуэле улучшается после захвата Мадуро, заявил Рубио
венесуэла
в мире
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
марко рубио
силия флорес
оон
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
венесуэла, в мире, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, марко рубио, силия флорес, оон
Венесуэла, В мире, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Марко Рубио, Силия Флорес, ООН
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Ситуация в Венесуэле улучшается после операции США по захвату главы страны Николаса Мадуро, позитивное развитие продолжится, утверждает госсекретарь Марко Рубио.
"Сейчас в Венесуэле лучше, чем было четыре недели назад. И я думаю, ожидаю и надеюсь, что будет лучше в течение трех месяцев, шести, девяти месяцев", - сказал Рубио на слушаниях в профильном комитете сената.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
