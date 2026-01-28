Рейтинг@Mail.ru
Переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/rubio-2070862382.html
Переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос, заявил Рубио
Переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос, заявил Рубио
Переговорщики по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не решили территориальный вопрос, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T21:07:00+03:00
2026-01-28T21:07:00+03:00
украина
сша
в мире
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
https://ria.ru/20260128/ssha-2070862099.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, в мире, марко рубио
Украина, США, В мире, Марко Рубио
Переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос, заявил Рубио

Рубио: переговорщики по Украине до сих пор не решили вопрос территорий

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Переговорщики по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не решили территориальный вопрос, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Вопрос, который остается… это территориальный вопрос", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с украинской делегацией во Флориде - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио рассказал подробности о новом раунде переговоров по Украине
Вчера, 21:04
 
УкраинаСШАВ миреМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала