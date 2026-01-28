https://ria.ru/20260128/rubio-2070861471.html
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио
Закрытый формат переговоров по урегулированию на Украине позволяет сторонам легче находить гибкие решения, тогда как постоянное публичное обсуждение создает... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:57:00+03:00
2026-01-28T20:57:00+03:00
2026-01-28T21:03:00+03:00
украина
марко рубио
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a3e953ab549f48c8451fbf1063db467.jpg
https://ria.ru/20260128/peskov-2070812856.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5a9fbac8eae130c5e4045d5837ad736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, марко рубио, сша, в мире
Украина, Марко Рубио, США, В мире
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио
Рубио: публичность переговоров по Украине создает давление на обе стороны