Рейтинг@Mail.ru
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 28.01.2026 (обновлено: 21:03 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/rubio-2070861471.html
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио
Закрытый формат переговоров по урегулированию на Украине позволяет сторонам легче находить гибкие решения, тогда как постоянное публичное обсуждение создает... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T20:57:00+03:00
2026-01-28T21:03:00+03:00
украина
марко рубио
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a3e953ab549f48c8451fbf1063db467.jpg
https://ria.ru/20260128/peskov-2070812856.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069578400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5a9fbac8eae130c5e4045d5837ad736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, марко рубио, сша, в мире
Украина, Марко Рубио, США, В мире
Закрытый формат переговоров облегчает поиск компромиссов, заявил Рубио

Рубио: публичность переговоров по Украине создает давление на обе стороны

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Закрытый формат переговоров по урегулированию на Украине позволяет сторонам легче находить гибкие решения, тогда как постоянное публичное обсуждение создает дополнительное политическое давление и осложняет диалог, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Сторонам гораздо проще достигать гибкости по таким сложным вопросам, когда они не обсуждаются постоянно публично, поскольку это создает внутреннее политическое давление на обе стороны", — сказал Рубио, отвечая на вопросы в рамках слушаний в Сенате США.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Песков: публичное обсуждение деталей переговоров по Украине вредит процессу
Вчера, 16:55
 
УкраинаМарко РубиоСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала