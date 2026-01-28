Рубио рассказал о приоритетных задачах НАТО в 2026 году

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. В 2026 году НАТО должно сосредоточиться на защите подводной кабельной инфраструктуры, обеспечении безопасности в Арктике и контроле за критическими минералами и цепочками поставок, заявил госсекретарь США Марко Рубио.