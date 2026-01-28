Рубио рассказал о приоритетных задачах НАТО в 2026 году

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. В 2026 году НАТО должно сосредоточиться на защите подводной кабельной инфраструктуры, обеспечении безопасности в Арктике и контроле за критическими минералами и цепочками поставок, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Две новые задачи, которым мы хотим, чтобы НАТО уделило приоритетное внимание в этом году в наших переговорах, — это подводная кабельная инфраструктура и безопасность Арктики, а третья — критические минералы и цепочки поставок", - заявил Рубио во время дачи показаний перед сенатским комитетом по иностранным делам.
Во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус на мероприятии Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) в Берлине заявил, что допускает возможность совместной военной операции стран-участниц НАТО с США в Гренландии под названием "Арктический часовой" (Arctic Sentry) и назвал ход переговоров на этот счет успешным.
Глава британского МИД Иветт Купер 15 января сообщила, что Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" для укрепления сил альянса на Крайнем Севере. По ее словам, подобная операция, похожая на операции "Балтийский часовой" и "Восточный страж", должна охватить Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Как она отметила, усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
