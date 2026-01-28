Рейтинг@Mail.ru
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией - РИА Новости, 28.01.2026
19:44 28.01.2026
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией
Госсекретарь США Марко Рубио заступился за лидера страны Дональда Трампа, ранее назвавшего Гренландию Исландией, и заявил, что американские президенты совершали РИА Новости, 28.01.2026
в мире, гренландия, сша, давос, марко рубио, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Давос, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией

Рубио оправдал оговорку Трампа о Гренландии

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заступился за лидера страны Дональда Трампа, ранее назвавшего Гренландию Исландией, и заявил, что американские президенты совершали и более серьезные ошибки.
Трамп в ходе выступления на форуме в Давосе назвал Гренландию (Greenland) "куском льда" (piece of ice). Впоследствии он применял в своей речи название Исландия (Iceland), говоря, очевидно, о Гренландии.
"Да, он хотел сказать "Гренландия". Но, я думаю, нам всем известно о президентах, которые допускали оговорки. Некоторые допускали гораздо больше этого", - сказал Рубио на слушаниях в профильном комитете сената.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ситуация с Гренландией развивается хорошо, заверил Трамп
27 января, 17:00
 
В миреГренландияСШАДавосМарко РубиоДональд Трамп
 
 
