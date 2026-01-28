https://ria.ru/20260128/rubio-2070851052.html
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией
Госсекретарь США Марко Рубио заступился за лидера страны Дональда Трампа, ранее назвавшего Гренландию Исландией, и заявил, что американские президенты совершали РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:44:00+03:00
2026-01-28T19:44:00+03:00
2026-01-28T19:44:00+03:00
в мире
гренландия
сша
давос
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20260127/tramp-2070598644.html
гренландия
сша
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, давос, марко рубио, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Давос, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио заступился за Трампа, назвавшего Гренландию Исландией
Рубио оправдал оговорку Трампа о Гренландии