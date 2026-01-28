Рейтинг@Mail.ru
19:35 28.01.2026 (обновлено: 19:41 28.01.2026)
США не оказывают финансовую помощь Венесуэле, поскольку считают, что это богатая страна, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
в мире, сша, венесуэла, марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Марко Рубио
Рубио объяснил, почему США не оказывают финансовую помощь Венесуэле

Рубио: США считают Венесуэлу богатой страной

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. США не оказывают финансовую помощь Венесуэле, поскольку считают, что это богатая страна, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«
"Мы не тратим сейчас деньги в Венесуэле... Мы не считаем, что Венесуэла - это страна, которая в этом нуждается, ведь это очень богатая страна", - сказал Рубио, выступая перед комитетом сената по международным отношениям.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио прокомментировал действия США у берегов Венесуэлы
Вчера, 19:37
 
В миреСШАВенесуэлаМарко Рубио
 
 
