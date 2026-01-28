https://ria.ru/20260128/rubio-2070850288.html
Рубио объяснил, почему США не оказывают финансовую помощь Венесуэле
Рубио объяснил, почему США не оказывают финансовую помощь Венесуэле - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио объяснил, почему США не оказывают финансовую помощь Венесуэле
США не оказывают финансовую помощь Венесуэле, поскольку считают, что это богатая страна, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:35:00+03:00
2026-01-28T19:35:00+03:00
2026-01-28T19:41:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
https://ria.ru/20260128/rubio-2070850494.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, марко рубио
В мире, США, Венесуэла, Марко Рубио
Рубио объяснил, почему США не оказывают финансовую помощь Венесуэле
Рубио: США считают Венесуэлу богатой страной