19:15 28.01.2026 (обновлено: 19:20 28.01.2026)
США не против закупок Китаем нефти из Венесуэлы, заявил Рубио
США не против закупок Китаем нефти из Венесуэлы, заявил Рубио
США не против закупок Китаем нефти из Венесуэлы, заявил Рубио

Рубио: закупки КНР венесуэльской нефти должны происходить на рыночных условиях

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты не возражают против закупок Китаем венесуэльской нефти, но покупать он ее должен на рыночных условиях, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Китай может покупать венесуэльскую нефть, но ему придется покупать ее на тех же условиях, что и остальные страны мира", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп разрешил продавать венесуэльскую нефть Китаю, но не по ценам Мадуро
22 января, 22:29
 
КитайВенесуэлаСШАМарко РубиоВ мире
 
 
