https://ria.ru/20260128/rubio-2070847306.html
США не хотят военного присутствия в Венесуэле, заявил Рубио
США не хотят военного присутствия в Венесуэле, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
США не хотят военного присутствия в Венесуэле, заявил Рубио
США НЕ ХОТЯТ СВОЕГО ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ В ВЕНЕСУЭЛЕ, ОНО ОГРАНИЧИТСЯ ОХРАНОЙ ЛИШЬ ПОСОЛЬСТВА АМЕРИКАНСКИМИ МОРПЕХАМИ, УТВЕРЖДАЕТ РУБИО РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:13:00+03:00
2026-01-28T19:13:00+03:00
2026-01-28T19:13:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
США не хотят военного присутствия в Венесуэле, заявил Рубио
Рубио: США не хотят военного присутствия в Венесуэле