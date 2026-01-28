https://ria.ru/20260128/rubio-2070847079.html
США не планируют новую операцию в Венесуэле на данном этапе, заявил Рубио
США не планируют новую операцию в Венесуэле на данном этапе, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
США не планируют новую операцию в Венесуэле на данном этапе, заявил Рубио
Соединенные Штаты в данный момент не планируют и не ведут подготовку к новой военной операции в Венесуэле, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:11:00+03:00
2026-01-28T19:11:00+03:00
2026-01-28T19:16:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20260128/rubio-2070847306.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла
США не планируют новую операцию в Венесуэле на данном этапе, заявил Рубио
Рубио: США не планируют новую военную операцию в Венесуэле на данном этапе