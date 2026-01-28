Рейтинг@Mail.ru
19:11 28.01.2026
США не планируют новую операцию в Венесуэле на данном этапе, заявил Рубио
США не планируют новую операцию в Венесуэле на данном этапе, заявил Рубио
Соединенные Штаты в данный момент не планируют и не ведут подготовку к новой военной операции в Венесуэле, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
2026
США не планируют новую операцию в Венесуэле на данном этапе, заявил Рубио

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты в данный момент не планируют и не ведут подготовку к новой военной операции в Венесуэле, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я могу сказать вам прямо сейчас с большой уверенностью, что мы не намерены проводить (операцию) и не ожидаем каких-либо военных действий в Венесуэле в настоящее время", - заявил он в ходе слушаний в сенате.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
США не хотят военного присутствия в Венесуэле, заявил Рубио
