Рубио рассказал о механизме гарантий безопасности для Украины

ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Механизм обсуждаемых гарантий безопасности для Украины фактически опирается на поддержку Вашингтона и бесполезен без нее, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности. В случае с Украиной ... На самом деле, гарантии безопасности - это поддержка США ... Они бесполезны без поддержки США", - заявил Рубио на слушаниях в сенате.

Он добавил, что в текущем варианте так называемые гарантии безопасности включают планы по размещению военных контингентов ряда европейских стран, преимущественно Франции и Великобритании, на Украине при поддержке Вашингтона. При этом деталей этой поддержки глава американской дипломатии не раскрыл.