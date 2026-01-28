https://ria.ru/20260128/rubio-2070846944.html
Рубио рассказал о механизме гарантий безопасности для Украины
Рубио рассказал о механизме гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 28.01.2026
Рубио рассказал о механизме гарантий безопасности для Украины
Механизм обсуждаемых гарантий безопасности для Украины фактически опирается на поддержку Вашингтона и бесполезен без нее, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 28.01.2026
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Механизм обсуждаемых гарантий безопасности для Украины фактически опирается на поддержку Вашингтона и бесполезен без нее, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности. В случае с Украиной
... На самом деле, гарантии безопасности - это поддержка США
... Они бесполезны без поддержки США", - заявил Рубио
на слушаниях в сенате.
Он добавил, что в текущем варианте так называемые гарантии безопасности включают планы по размещению военных контингентов ряда европейских стран, преимущественно Франции и Великобритании, на Украине при поддержке Вашингтона. При этом деталей этой поддержки глава американской дипломатии не раскрыл.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.