Союзники США недостаточно вкладывались в оборону, заявил Рубио - РИА Новости, 28.01.2026
19:02 28.01.2026 (обновлено: 19:19 28.01.2026)
Союзники США недостаточно вкладывались в оборону, заявил Рубио
Союзники США недостаточно вкладывались в оборону, заявил Рубио

© REUTERS / Denis BalibouseМарко Рубио
© REUTERS / Denis Balibouse
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Союзники США на протяжении последних десятилетий недостаточно вкладывались в оборонительные возможности и не способны дать Украине гарантии безопасности без поддержки Вашингтона, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"По сути, гарантией безопасности является именно американский "страхующий" фактор... Без американских гарантий это (гарантии Европы - ред.) не имеет решающего значения", - сказал Рубио в ходе слушаний в сенате.
Дипломат связал неспособность Европы дать гарантии безопасности с недостаточными инвестициями в сфере обороны.
"Необходимость столь мощной поддержки со стороны США объясняется тем, что наши союзники и партнеры на протяжении последних 20–30 лет недостаточно инвестировали в собственные оборонные возможности", - подчеркнул Рубио.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио рассказал о механизме гарантий безопасности для Украины
Вчера, 19:10
 
